Google грозит штраф до 1 млн руб. в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT

Корпорация Google может быть оштрафована на сумму до 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Также Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей», — указано в сообщении ведомства.

В случае повторного отказа от выполнения требований сумма штрафа может достигнуть 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров.

Она добавила, что в ответ Россия «должна запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закрыть корпункты ARD и ZDF».