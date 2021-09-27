Поставщики Apple и Tesla остановили производство из-за нехватки электроэнергии

Ключевые поставщики Apple и Tesla приостановили производство на некоторых китайских предприятиях в соответствии с ужесточенной политикой энергопотребления в Китае, передает портал Nikkei Asia. Это ставит под угрозу поставки в пиковый сезон для некоторых товаров, включая новейшие iPhone 13.

Компания Eson Precision Engineering, филиал Foxconn — крупнейшего производителя iPhone и деталей для Apple и Tesla, заявила, что приостановила производство на своих предприятиях в китайском городе Куньшань.

«Мы планируем организовать производство в выходные или в предстоящие праздничные дни [следующего месяца], чтобы удовлетворить потребности клиентов», — говорится в заявлении компании Eson.

Сокращение производства в Китае обусловлено рядом причин: ростом цен на уголь и природный газ, а также усилиями Пекина по сокращению выбросов и увеличению спроса на энергию, что также отразилось на разных отраслях промышленности.

Ранее стало известно, что россиянам придется ждать новой поставки iPhone 13 до 6 недель.