Apple прокомментировала некачественные фотографии в iPhone 13

Компания Apple прокомментировала артефакты в виде черных квадратов на снимках с iPhone 13, сообщает портал MyDrivers. В компании заявили, что никто не обращался в службу поддержки по факту «сломанных» фотографий, снятых на новые смартфоны.

На минувших выходных стало известно, что на итоговых снимках, выполненных на iPhone 13, возникали артефакты, которые не отображаются в момент съемки. Только после сохранения фотографии можно обнаружить случайно сгенерированные квадраты разных размеров. Кроме того, некоторые пользователи сообщали о проблемах с глубиной цвета в фотографиях, сделанных на iPhone 13.

Выяснить причину некачественных фотографий пока не удалось. В случае, если это носит программный характер, Apple сможет решить проблему в будущих обновлениях iOS. Пока неизвестно, заменит ли Apple смартфоны пострадавшим пользователям, если проблема кроется в аппаратном обеспечении.

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