Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Родственница пострадавших на Эльбрусе рассказала об их подготовке к восхождению 13:06
В Египте одобрили применение вакцины «Спутник Лайт» 13:05
Украинский футболист рассказал о критике из-за перехода в российский клуб 13:05
МГИК: онлайн-голосование в Москве прошло в полном соответствии с законом 13:03
Стало известно, о чем Бекмансуров заговорил сразу после прихода в сознание 13:00
Илон Маск «украл» мем и разозлил пользователей сети 12:59
Суд отклонил иск экс-солистки «Ленинграда» к Шнурову 12:58
Задержан мужчина, избивший врача в Нижневартовске после осмотра его жены 12:56
ФИФА обвинили в незаконной попытке изменить формат чемпионатов мира 12:52
Более 1,6 трлн рублей направят на выплату материнского капитала... 12:52

В Госдуме объяснили закупку китайских смартфонов для депутатов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Для депутатов Государственной думы провели закупку смартфонов китайской компании Realme исходя из их технических характеристик и лимита стоимости, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

В Госдуме отметили, что при закупках устройств связи для парламентариев были учтены предписания правительства России по характеристикам и предельной стоимости мобильных телефонов, в частности установленный лимит на сумму не более 15 тыс. рублей на человека.

Вся информация, связанная с осуществлением закупок, размещена в соответствии с законодательством в единой информационной системе в сфере закупок, в частности в соответствии со ст. 31 ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ».

Другой собеседник в аппарате нижней палаты парламента уточнил, что закупка смартфонов проходит в соответствии с ч. 4 ст. 19 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно данным госзакупок, для депутатов были приобретены 450 смартфонов китайской компании на сумму 4,3 млн рублей. Стоимость одного смартфона Realme C21 составляет 9700 рублей за штуку. Таким образом, все депутаты перейдут на мобильные устройства с операционной системой Android.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Напавший на пермский вуз студент пришел в сознание
Смертельный буран: на Эльбрусе погибли альпинисты
МЧС завершило операцию по поиску пропавших на Эльбрусе альпинистов
«Главный недостаток — звук в динамике». Депутатам раздадут новые телефоны
Госдума закупила 450 китайских смартфонов
Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на телевидении
Премьер-министр Украины обвинил Россию в росте цен на газ
Полицейские проверяют сообщения в соцсетях с угрозами стрельбы в школе Балашихи
В Афганистане пообещали вернуть казни и ампутацию конечностей
Новости и материалы
Родственница пострадавших на Эльбрусе рассказала об их подготовке к восхождению
В Египте одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»
Украинский футболист рассказал о критике из-за перехода в российский клуб
МГИК: онлайн-голосование в Москве прошло в полном соответствии с законом
Стало известно, о чем Бекмансуров заговорил сразу после прихода в сознание
Илон Маск «украл» мем и разозлил пользователей сети
Суд отклонил иск экс-солистки «Ленинграда» к Шнурову
Задержан мужчина, избивший врача в Нижневартовске после осмотра его жены
ФИФА обвинили в незаконной попытке изменить формат чемпионатов мира
Более 1,6 трлн рублей направят на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах
В Кремле назвали рабочим моментом разногласия ЦИК и властей Петербурга вокруг выборов
В Кремле прокомментировали ужесточение санкций США
Немецкие миллионеры начали выводить активы в Швейцарию в преддверии выборов
Песков рассказал, что Россия вместе с другими странами следит за ситуацией в Афганистане
Песков прокомментировал арест зампреда правления «Новатэка» Джитвэя
Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ
Суд потребовал проверить Максакову на вменяемость у психиатра
В Вашингтонском кафедральном соборе поставят витражи на тему расовой справедливости
Все новости
Во Флориде по делу о неуплате налогов арестован россиянин Марк Джитвэй
Суд в США установил залог в $80 млн за освобождение топ-менеджера «Новатэка»
Какие санкции предусмотрены в военном бюджете США
Палата представителей США одобрила новые санкции против госдолга России
«Охота на ведьм и культура отмены добираются до всех»
Как автор Гринча попал под культуру отмены спустя 30 лет после смерти
Как выжить после нападения акулы
Врач рассказал, как спастить при укусе акулы
«Не знаем точный состав»: на далекой экзопланете нашли облака
Астрономы изучили погоду на далекой необычной экзопланете
«Эрдоган тоже хочет найти свой профит»: что Турции нужно от Украины
В Верховной раде обвинили Эрдогана в двойной игре
Как конные патрули преследовали мигрантов на границе США
«Украина показала слабость и страх»
Расторгуев, Шуфутинский и Лоза — о предложении запретить артистам из РФ выступать на Украине
Разработчик Aurus приступил к созданию «автопилота»
К 2023 году НАМИ намерена разработать функцию автономного вождения
В США пограничникам запретили ловить нелегалов с помощью лассо
Погранслужба США в Техасе перестанет использовать конные патрули для поимки мигрантов
Резиновые хостелы и фиктивные браки. Как в России наживаются на приезжих
Президент Федерации мигрантов предложил отменить временную регистрацию
Россиянам стало холоднее без мигрантов
Юрист по ЖКХ объяснил, почему коммунальщики опять не подготовились к заморозкам
«У США проблемы с головкой самонаведения ракет»
Почему у Пентагона не получается создать гиперзвуковое оружие
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях