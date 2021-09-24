В Госдуме объяснили закупку китайских смартфонов для депутатов

Для депутатов Государственной думы провели закупку смартфонов китайской компании Realme исходя из их технических характеристик и лимита стоимости, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

В Госдуме отметили, что при закупках устройств связи для парламентариев были учтены предписания правительства России по характеристикам и предельной стоимости мобильных телефонов, в частности установленный лимит на сумму не более 15 тыс. рублей на человека.

Вся информация, связанная с осуществлением закупок, размещена в соответствии с законодательством в единой информационной системе в сфере закупок, в частности в соответствии со ст. 31 ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ».

Другой собеседник в аппарате нижней палаты парламента уточнил, что закупка смартфонов проходит в соответствии с ч. 4 ст. 19 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно данным госзакупок, для депутатов были приобретены 450 смартфонов китайской компании на сумму 4,3 млн рублей. Стоимость одного смартфона Realme C21 составляет 9700 рублей за штуку. Таким образом, все депутаты перейдут на мобильные устройства с операционной системой Android.