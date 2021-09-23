Названа причина отключения онлайн-магазинов в России

В августе произошел резкий всплеск DDoS-атак на российские онлайн-магазины, из-за чего они стали чаще отключаться. Причину проблем сайтов назвали и описали специалисты StormWall, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе ИБ-компании.

Средняя мощность атак составляла от 50 до 200 тыс. HTTP-запросов в секунду, а самая мощная атака — около 600 Гбит/с. Хакеры научились запускать DDoS-атаки мощностью до 2 Тбит/с.

Для владельца интернет-магазина может стать ощутимым даже гораздо меньший объем атаки. Это приводило к отключениям сайтов на несколько часов, указано в комментарии.

«В интернете можно приобрести ботнет, который позволяет организовать атаку мощностью до 2 Тбит/с, и отразить ее самостоятельно онлайн-ритейлер не сможет», — отметил гендиректор и сооснователь компании StormWall Рамиль Хантимиров.

По мнению экспертов, при помощи кибератак ритейлеры пытаются навредить своим конкурентам и вывести из строя их сайты. Число DDoS-атак на онлайн-магазины в августе повысилось на 62% по сравнению с августом 2020 года. Большинство атак было направлено на продавцов одежды и обуви (41%), также значительно пострадали интернет-магазины электроники (35%).

Ранее сообщалось, что специалисты «Яндекса» отразили крупнейшую за всю историю DDoS-атаку на компанию. Отмечалось, что источник атак — новый ботнет, о котором пока известно совсем немного.