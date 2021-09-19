Пассажирский космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантике

Запущенный основанной Илоном Маском компанией SpaceX космический корабль Crew Dragon, на борту которого не было профессиональных астронавтов, совершил посадку в Атлантическом океане у берегов американского штата Флорида. Трансляция возвращения корабля на землю велась на сайте SpaceX.

Корабль пробыл трое суток на орбите высотой 590 км — дальше от Земли, чем Международная космическая станция.

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Экипаж первой гражданской миссии состоял из двух мужчин и двух женщин, при этом никто из них не является профессиональным астронавтом. В космосе побывали основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, оплативший полет, исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено и инженер Кристофер Семборски.

Более того, Арсено отличается от всех людей, когда-либо побывавших в космосе. В детстве девушка перенесла рак костей, из-за болезни ей ампутировали ногу. Она стала первым человеком с протезом на околоземной орбите.

Подготовка экипажа велась с марта 2021 года, когда было объявлено о старте программы. Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся 15 сентября.