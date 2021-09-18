Глава Motorola в России утверждает, что никогда не слышал о Мотороле из ДНР

Глава российского подразделения производителя смартфонов Motorola Александр Романюк заявил «Газете.Ru», что в компании никогда не обсуждали то, что ополченец из самопровозглашенной ДНР Арсен Павлов имел позывной Моторола.

«Честно говоря, мне сложно тут комментировать. Я пришел в компанию в октябре 2018 года, какую-то реакцию компании на то, о чем вы говорите, не знаю и никогда не встречал», — отметил он, отвечая на вопрос, в курсе ли Motorola, что в России и на Украине их название ассоциируется в том числе и с этим человеком.

Романюк утверждает, что даже когда отвечал и за украинский рынок (до апреля 2020 года) «вообще не слышал» обсуждений о Мотороле из ДНР.

«Даже не возникало такого вопроса», — добавил глава подразделения.

Руководитель пояснил, что все названия смартфонов утверждаются в главном офисе компании в Чикаго. По словам Романюка, лично у него бренд Motorola ассоциируется с мобильными телефонами и пейджерами.

Полную версию интервью Александра Романюка читайте на «Газете.Ru».