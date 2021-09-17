Шадаев заявил о необходимости устранения барьеров для развития цифровых экосистем

Глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что государству необходимо устранить барьеры для развития цифровых экосистем в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, в России нужно создать условия, в которых отечественные цифровые экосистемы смогут эффективно конкурировать с международными интернет-корпорациями за внимание пользователей.

«У нас есть все шансы в конкурентной борьбе построить полноценную альтернативу международным гигантам. Это потребует усилия всех секторов экономики, потому что те гиганты уже очень сильны - и технологически, и финансово», — отметил Шадаев.

Он также подчеркнул, что для антимонопольного регулирования цифровых экосистем нельзя использовать стандартные подходы и практики, так как цифровые рынки в России «находятся на достаточно раннем этапе развития».

При этом глава Минцифры добавил, что усилия ведомства на данный момент сконцентрированы на работе в данном направлении.

«Мы надеемся, что в ближайшее время на площадке правительства с участием всех заинтересованных ведомств мы сможем сформулировать такие предложения», — заявил министр.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал власти рассмотреть введение системы саморегулирования отечественных экосистем. Такое предложение союз направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и главе Минэкономики Максиму Решетникову.