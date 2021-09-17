Касперская предостерегла россиян от сдачи биометрии в отсутствии защиты от deep fake

Генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская предостерегла пользователей от сдачи биометрии, пока не придумана надежная защита от технологии deep fake, передает ТАСС.

«Наверняка вы слышали о технологии deep fake. Делались эксперименты на хостингах Amazon и Microsoft, на которых стоят биометрические системы, по пробиванию этих систем. Amazon пропустил 75% случаев, Microsoft — 66% случаев», — сказала она в ходе XVIII Международного банковского форума «Банки России — XXI век».

Технология deep fake позволяет соединять существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики. В настоящее время защита от нее еще не создана. Однако в дальнейшем такой механизм будет разработан, а до тех пор человеку будет сложно доказать свою непричастность к транзакциям, уточнила глава InfoWatch.

Ранее сообщалось, что генеалогический сервис MyHeritage запустил функцию DeepNostalgia, которая позволяет анимировать портреты умерших родственников, создавая таким образом небольшие видеоролики. Как сообщили в руководстве MyHeritage, они намеренно отказались от добавления голоса и звуков, чтобы «не допустить злоупотреблений, например, создания дипфейков с живыми людьми».