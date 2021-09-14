Xiaomi разблокировала смартфоны в Крыму и объяснила причину сбоя

Китайская компания Xiaomi восстановила работу смартфонов по всему миру после блокировки, связанной с борьбой с контрабандой. Об этом сообщает китайское издание Global News со ссылкой на представителей компании.

В статье говорится, что целью блокировки была борьба с контрабандой гаджетов Xiaomi. Приостановка была временной и распространялась только на страны, где Xiaomi официально не продается.

«Расследование дало заметные результаты в обеспечении защиты интересов пользователей и их информационной безопасности. В настоящее время заблокированные устройства разблокированы», — приводит издание слова представителя Xiaomi.

Ранее на портале XDA-Developers появилась информация, что китайская компания Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей, проживающих на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и Крыму. По данным портала, о проблемах с использованием смартфонов сообщают жители указанных регионов на форумах Reddit, Facebook и других соцсетей. За последнюю неделю поступило больше всего жалоб.

Так, после нескольких дней использования устройств на экранах возникает знак блокировки и появляется сообщение: «Политика Xiaomi не разрешает продажу или эксплуатацию продукта на территории, на которой вы пытались его активировать. Пожалуйста, свяжитесь с розничными продавцами напрямую для получения дополнительной информации». Предполагается, что компания блокирует смартфоны, ввезенные на территорию этих регионов нелегальным образом.