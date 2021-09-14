Солнечные бури угрожают работе мирового интернета

Сильные магнитные бури могут привести к сбою в работе интернета, сообщает портал PC Gamer со ссылкой на исследование специалистов Калифорнийского университета.

Как сообщается, инфраструктура интернета подвержена ряду угроз, включая различные стихийные бедствия, крупные кибератаки и другие непредсказуемые события. Сильная солнечная буря также входит в этот список.

Дело в том, что во время магнитной бури Солнце извергает большую массу сильно намагниченных частиц, которые могут нарушить работу магнитного поля Земли и даже повредить линии электропередач. Это в свою очередь может отключить мировой интернет на несколько месяцев.

В этом месяце ученые выявили три мощнейшие солнечные вспышки за последние 10 тысяч лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, какие интернет-ресурсы не работают в Крыму.