Суд в Москве оштрафовал Telegram еще на 9 млн рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 9 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, общая сумма штрафов в отношении компании составила 35 млн рублей.

Telegram с начала 2021 года несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства России за отказ удалить запрещенные материалы.

В конце июня сообщалось, что мировой суд Москвы получил 10 новых протоколов в отношении компаний Twitter, Telegram, Facebook и Google в связи с тем, что социальные сети не удалили запрещенный в России контент. Тогда Telegram грозил штраф до 16 млн рублей, Google — до 12 млн рублей, Twitter и Facebook — до 8 млн рублей каждой.

Во вторник, 14 сентября, Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook еще на 21 млн рублей, подводя общую сумму штрафов к 90 млн рублей.