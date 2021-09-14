«Ростелеком» предложил блокировать публичные серверы Google

«Ростелеком» предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google, Cloudflare и сервиса DoH, пишет «РБК».

Как сообщается, это необходимо в целях организации устойчивого доступа к интернету и ограничить доступ к запрещенным ресурсам. Об этом стало известно из содержания письма, которое компания предположительно отправила своим макрорегиональным филиалам.

Вместо DNS-серверов Google и Cloudflare «Ростелеком» предложила использовать собственные серверы или IP-адреса Национальной системы доменных имен. В компании отметили, что таким образом все сети придут к единому стандарту.

При этом некоторые эксперты считают, что таким образом «Ростелеком» пытается подготовиться к возможной блокировке публичных DNS-серверов Google и Cloudflare, которая может привести к «падению многих систем», включая ОС Android.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Роскомнадзор начал вновь блокировать VPN-сервисы.