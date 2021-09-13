Родители обнаружили ссылку на порносайт в учебнике 6-го класса

В учебниках английского языка Spotlight для шестого класса нашли ссылку, которая ведет на порносайт. Об этом сообщил пользователь Pikabu.

«В учебнике обнаружили ссылку на порноресурс, а карточка, которую я обвел, это данные порноактрисы. Не верите? посмотрите учебники своих детей», — написал пользователь.

Ссылку на порноресурс обнаружили и другие родители в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. При этом в электронной версии учебника 2021 года ссылки уже нет.

Как сообщается, она ведет на сайт, на котором размещены три порнографичные фотографии, порнорассказ и видео с танцующей сальсу парой.

При этом сайт уже несколько раз менял свое назначение. Так, в 2021 году он был посвящен «Национальной спортивной конференции геев», прошедшей в Бостоне.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как на сайтах крупных СМИ появилось порно.