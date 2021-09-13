В работе ICQ произошел сбой

Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера ICQ. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В основном они жалуются на проблемы при авторизации, работе с приложением, а также с подключением к серверу. Наибольшее количество жалоб поступают из Москвы и Санкт-Петербурга. Также проблемы зафиксированы и в других российских городах.

Пользователи указывают на проблемы как в работе мобильного приложения, так и десктопной версии ICQ. Так, в мобильной версии они не могут обмениваться сообщениями, потому что она находится в постоянном режиме «обновление».

При этом десктопная версия в одностороннем порядке разлогинила часть пользователей. Когда они пытаются повторно пройти авторизацию в ICQ, то им предлагается заново принять условия и политику конфиденциальности. Однако после этого пользователь не имеет доступ к чатам, а в его профиле отсутствует какая-либо персональная информация.

В прошлом году Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ.

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