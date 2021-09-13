В России появился сервис для поиска животных по фотографии

Гознак запустил бесплатный онлайн-сервис «Хвост удачи» (helppet.ru) для умного поиска потерявшихся домашних животных с помощью искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба компании.

В основе уникального ресурса — технология идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами «Гознака». Сервис способен автоматически распознавать и сравнивать фото потерявшихся и найденных питомцев из сотен тысяч объявлений. Разработчики ресурса заверили, что точность распознавания составит более 97% для собак и более 96,5% для кошек.

После того, как пропавший питомец успешно найден, связанные с ним объявления будут удалены.

Подать заявление о пропавшем или найденном питомце может любой желающий бесплатно. При подаче объявления потребуется регистрация.

По оценкам создателей, аудитория сервиса может составить более 1,8 млн человек. В компании отметили, что простота и доступность технологии облегчат поиска поиска и учета домашних животных.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательном чипировании домашних животных. В пояснительной записке к документу говорилось, что данная мера позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также ограничит возможность хозяев оставлять своих питомцев на улице.