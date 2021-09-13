Comic Con Russia и «ИгроМир» отменены во второй раз

Выставки Comic Con Russia и «ИгроМир» были перенесены на 2022 год. Об этом организаторы сообщили на официальной странице во «ВКонтакте».

«Не отменяем, а переносим. Увидимся в 2022. «ИгроМир 2021» должен был стать долгожданной встречей после двухлетней разлуки... Но текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода. Провести «ИгроМир» в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей», — говорится в официальном заявлении.

Причиной переноса является пандемия коронавируса. По прогнозам эпидемиологов, в России ситуация будет только ухудшаться из-за появления новых штаммов и низкого уровня вакцинации населения.

В 2020 году выставки были также перенесены из-за ситуации с COVID-19. В этом году мероприятия должны были пройти в Крокус Экспо в период с 7 по 10 октября. Даты проведения Comic Con Russia и «ИгроМира» будут объявлены позднее.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что из-за пандемии коронавируса был отменен фестиваль Burning Man.