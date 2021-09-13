Самому старому активному торренту исполняется 18 лет

В сентябре 2021 года самому старому активному торрент-файлу исполняется 18 лет, сообщает портал TorrentFreak. Несмотря на его «возраст», файл все еще продолжают раздавать.

Торрент Fanimatrix был опубликован осенью 2003 года и представляет собой фанатский короткометражный фильм по мотивам «Матрицы».

Создатели файла избрали BitTorrent в качестве канала распространения своего творения, так как в то время других бесплатных сервисов для этого не существовало.

В то время Fanimatrix снискал успех у пользователей и за первую неделю его скачало около 70 тыс. человек.

Как сообщает портал, в дальнейшем авторы фильма планируют поддерживать раздачу Fanimatrix как можно дольше.

Для того, чтобы файл продолжал распространяться по сети, необходимо, чтобы хотя бы один пользователь продолжал раздавать его. Из-за такой особенности системы многие торренты становятся неактивными, так как пользовательский интерес к ним угасает.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как некоторым пользователям заблокировали торрент-клиенты.