Стала известна дата выхода Android 12

Релиз новой операционной версии состоится в начале октября, пишет портал XDA Developers.

По словам журналиста портала Мишаала Рахмана, компания-разработчик ОС Google опубликует исходный код Android 12 4 октября. Ранее Android 11, Android 10 и Android 9 становились доступными для пользователей в день публикации исходного кода, что дает представление о вероятной дате выхода ОС.

При этом Рахман отметил, что сначала Android 12 будет доступен только для владельцев смартфонов Pixel, и лишь спустя некоторое время операционная система появится на телефонах от других производителей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в Android 12 появится возможность управления смартфоном с помощью мимики.