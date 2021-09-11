Власти Крыма пока не получали информацию о блокировке смартфонов Xiaomi

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев заявил, что региональные власти пока не получали информацию о блокировке смартфонов Xiaomi. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня телефон [Xiaomi] работает нормально, вы мне дозвонились. Пока такой информации у нас не было. Будем иметь в виду, сейчас присмотримся к ситуации», — сказал Афанасьев.

Также агентство провело опрос среди владельцев смартфонов Xiaomi в Крыму, они сообщили, что не испытывают трудностей с использованием устройств.

Ранее на портале XDA-Developers появилась информация, что китайская компания Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей, проживающих на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и Крыму. По данным портала, о проблемах с использованием смартфонов сообщают жители указанных регионов на форумах Reddit, Facebook и других соцсетей. За последнюю неделю поступило больше всего жалоб.

Так, после нескольких дней использования устройств на экранах возникает знак блокировки и появляется сообщение: «Политика Xiaomi не разрешает продажу или эксплуатацию продукта на территории, на которой вы пытались его активировать. Пожалуйста, свяжитесь с розничными продавцами напрямую для получения дополнительной информации». Предполагается, что компания блокирует смартфоны, ввезенные на территорию этих регионов нелегальным образом.

Позже в Роспотребнадзоре заявили, что им не поступали жалобы из Крыма на блокировку телефонов Xiaomi.