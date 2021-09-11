Twitch cудится с пользователями, устраивающими рейды ненависти против чернокожих и ЛГБТ

Стриминговая платформа Twitch подала в суд на двух анонимных пользователей, замешанных в организации так называемых рейдов ненависти, жертвами которых становятся чернокожие стримеры и стримеры, относящиеся к ЛГБТ. Об этом сообщает журнал Wired

Речь идет о публикации «расистских, гомофобных, сексистских и других оскорбительных» высказываний, причем, эти атаки могут быть усилен в десятки раз при помощи ботов.

Компания пыталась бороться с подобной практикой в течении месяца, но не добилась успеха и подала в суд.

«Мы надеемся, что этот иск прольет свет на личности людей, стоящих за этими атаками, и инструменты, которые они используют, убедит их не вести себя аналогичным образом на других платформах и поможет положить конец этим гнусным нападениям на членов нашего сообщества», — заявил представитель Twitch.

Чтобы рассказать о проблеме рейдов ненависти и заставить Twitch действовать, тысячи стримеров устроили сервису однодневный бойкот под хэштегами #TwitchDoBetter и #ADayOffTwitch.

Ранее Twitch заблокировал смайл с танцующим тверк персонажем мобильной игры Among Us.