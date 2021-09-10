Поисковик Google заработал в темном интерфейсе

Компания Google добавила темный режим в интерфейс своего поисковика, сообщает The Verge.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо зайти в «Настройки» — «Настройки поиска» — «Внешний вид». При этом пользователь должен войти в свой аккаунт Google. Отмечается, что в новом режиме будет «чернильно-серый» цвет.

В официальном блоге компании о нововведениях пока не объявили.

Ранее сообщалось, когда состоится официальный релиз Android 12. 9 сентября 2021 года была выпущена финальная бета-версия Android 12 (Beta 5), которая получила статус Release Candidate, что подкрепляет обещания Google о скором выходе новой версии ОС.

В 2020 году Android 11 стала доступна 8 сентября. В этом году Android 12 выйдет не ранее второй половины месяца. По сообщениям инсайдеров, причиной переноса релиза стала презентация Apple, назначенная на 14 сентября, из-за чего компания решила перенести свое мероприятие и доработать ПО.