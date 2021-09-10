Стало известно, сколько россиян меняют смартфон не по своей воле

Только 14% россиян в последний раз сменили смартфон из-за покупки более свежей модели, хотя старая еще работала. Об этом говорится в исследовании SuperJob, поступившем в «Газету.Ru».

Самый распространенный повод для смены телефона — это поломка старого устройства: об этом рассказали 37% россиян. Каждый пятый опрошенный (20%) сменил телефон, потому что ему понадобилось устройство с расширенным функционалом.

13% россиян дотянули «до последнего»: сменили телефон, когда их предыдущий девайс и его программное обеспечение устарели и не поддерживались производителем. В 5% случаев новый смартфон пришел на смену украденному или потерянному. Столько же россиян назвали другие причины: «Мне подарили новый»; «Жене купил новый, а себе забрал ее старый».

Меняют телефон лишь тогда, когда он полностью устаревает или когда требуется девайс с расширенным функционалом, чаще всего опрошенные старше 45 лет (16 и 24% соответственно). Женщины чаще позволяют себе приобрести новейшую модель телефона, чем мужчины (16% против 12%), а россияне до 34 лет — чаще, чем опрошенные старше 45-ти (16% против 10%). В наибольшей же степени такое поведение свойственно респондентам с доходом более 80 тыс. руб. (18%).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о самых ожидаемых смартфонах сентября.