Эксперт рассказал, когда роботы получат гражданство и права

Для того, чтобы наделить робота правом, в том числе и гражданством, он должен обладать сознанием, должен уметь думать, сопереживать, мыслить и понимать что означают права, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» основатель и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев. По его словам, роботы пока к этому не готовы, поскольку все действия они осуществляют по команде и согласно заранее запрограммированному алгоритму.

Кивокурцев отметил, что до того момента, пока роботы не обретут сознание, они не смогут действовать осмысленно. По прогнозам футурологов, сознание у роботов появится не раньше, чем через 50 лет, а может и больше.

«Это связано с тем, что люди до сих пор не понимают, как устроено их собственное сознание. После того, как этот секрет будет раскрыт, появится возможность попробовать перенести сознание на другие носители, в том числе и роботизированные. А пока до этого момента, к сожалению, говорить о гражданских и других правах для роботов рано», — заключил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, смогут ли роботы заменить учителей.