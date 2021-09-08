Цукерберга закидали подушками в видео-анонсе AR-очков от Facebook

Вице-президент по дополненной и виртуальной реальности Facebook Эндрю Босворт выложил у себя в Twitter видеоролик от первого лица, который может быть намеком на скорый анонс смарт-очков Facebook, передает Business Insider.

В своем видео, состоящем из коротких нарезок в жанре лайфстайл, Босворт показал свой быт: рыбалку вместе с семьей, игру в корнхол (американская настольная игра) и забрасывание подушками генерального директора Facebook Марка Цукерберга.

Учитывая подпись к ролику в виде эмодзи в очках и работу Босворта в AR и VR отделе компании, высока вероятность того, что видео было снято с помощью будущих смарт-очков Facebook, которые они создают вместе с Ray-Ban Luxottica. Кроме того, Ray-Ban разместила рекламную страницу вместе с логотипом Facebook и датой «09.09.21» внутри пары очков, что, вероятнее всего, является датой презентации AR-гарнитуры от Facebook.

Ранее «Газета.RU» рассказывала, смогут ли смарт-очки от Facebook стать успешными среди пользователей.