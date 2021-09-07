Apple назначила дату презентации

Купертиновцы разослали журналистам приглашение на свою главную презентацию 2021 года, а главный маркетолог Apple Грег Джозвиак опубликовал в своем Twitter видео-анонс презентации, которая пройдет 14 сентября 2021 года в 20:00 по московскому времени. Мероприятие, как и в прошлом году, состоится в формате онлайн-трансляции.

В ходе презентации должны представить линейку iPhone 13, которая, судя по многочисленным слухам, получит множество нововведений. В плане дизайна фронтальной панели ожидается возможное уменьшение или вовсе отказ от «челки» благодаря установке подэкранного Face ID, а сзади — измененный дизайн блока камер в моделях iPhone 13 и 13 Mini.

Одно из самых важных изменений в iPhone 13 – это внедрение OLED-дисплеев с поддержкой частоты обновления изображения до 120 Гц, благодаря чему пользователь получит более плавную картинку в интерфейсе приложений и игр. Кроме нового чипа Apple A15 Bionic, улучшенных камер с измененным расположением, также ожидается внедрение хранилища на 1 ТБ в Pro-версии. Базовые модели iPhone будут оснащаться объемом памяти от 64 ГБ.

Ранее Марк Гурман сообщал, что Apple Watch также могут быть представлены на презентации 14 сентября и поступить в продажу в ограниченном тираже. Apple уже приходилось разделять крупные презентации на несколько более мелких. Например, в прошлом году, когда презентацию iPhone 12 перенесли на октябрь из-за задержек поставок в связи с пандемией. Тогда в сентябре были представлены Apple Watch Series 6, а в ноябре — Mac на базе чипа M1 собственного производства.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о всех продуктах Apple, которые должны представить на осенней презентации.