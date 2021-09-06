Касперский предрек миру тревожное будущее из-за умных вещей

Евгений Касперский предупредил об опасности со стороны умных вещей. Выступая на марафоне «Новое знание», генеральный директор «Лаборатории Касперского» заявил о том, что в будущем предметы из категории IoT получат широкое распространение, а потому станут привлекательной целью для хакеров.

Касперский отметил, что на текущий момент киберпреступники в основном атакуют компьютеры и мобильные телефоны, но в будущем камеры наблюдения, разные датчики и умная бытовая техника также станут большой проблемой для приватности пользователей.

«Ночью холодильник вдруг открывает дверь, а утром закрывает. Вы приходите на кухню, а там — запах! Вам приходит СМС-сообщение: «Хотите избавиться от запаха — заплатите 5 тыс. руб.»», — привел пример глава «Лаборатории Касперского».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как хакеры научились прятать вирусы в видеокарты.