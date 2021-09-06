Россиянам откроют доступ к электронной медкарте на «Госуслугах»

Пользователи «Госуслуг» получат доступ ко всей электронной медицинской карте, сообщил глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Его слова приводит ТАСС.

«Уже в самое ближайшее время пользователи портала «Госуслуг» в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте», — заявил министр.

Он также добавил, что в России планируется внедрение телемедицинских сервисов и технологий, в том числе датчиков отечественного производства, для постоянного мониторинга состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что новый функционал портала госуслуг будет автоматически заполнять онлайн-заявления, пользователям больше не нужно будет делать это вручную. Во время оформления заявлений на получение услуги информационная система портала сама запросит необходимые данные в органах власти и внесет их в нужные поля.