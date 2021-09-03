«Одноклассники» и «ВКонтакте» начнут проверять фейки

Российские соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» станут в тестовом режиме запускать новый способ предупреждения пользователей о фейках. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу «Одноклассников».

В связи с этим посты с недостоверной информацией получат специальные метки, но шутки и мемы новый фильтр не затронет.

Пользователей социальных сетей не ограничат в получении информации, но они будут предупреждены о записях, вероятно, содержащих фейки.

Руководитель команды модерации «ВКонтакте» Иван Корнеев добавил, что порой могут попадаться вымышленные резонансные новости или поддельные научные исследования.

«Распространение такой информации порой приводит к последствиям в жизни за пределами интернета — сеет панику или подталкивает людей лечить серьезные заболевания небезопасными методами. Особенно очевидно это стало во время пандемии COVID-19», — пояснил руководитель команды модерации.

Метка о фейке буде только в случае, если факты в публикации ложные и получили прямое опровержение в СМИ.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что YouTube игнорирует требования об удалении фейков.