Определено лучшее время для продажи iPhone

Специалисты компании Decluttr определили, что лучшим временем для продажи подержанного iPhone являются первые недели после выхода нового смартфона от Apple. Об этом говорится в отчете сервиса за 2021 год.

Аналитики подсчитали, что если владелец iPhone 12 планирует выгодно продать устройство, то это нужно сделать в первую неделю после выхода новой модели. Например, за первый месяц стоимость гаджета снизится в среднем на 12%. За три месяца снижение составит уже около 20%.

Компания провела опрос, который подтвердил, что почти половина (46%) обладателей устройств затягивают с продажей и избавляются от них в среднем лишь спустя 10 недель. За этот период стоимость iPhone снижается почти втрое.

В Decluttr отметили, что смартфоны от Apple в целом обесцениваются медленнее остальных. Например, iPhone 11 уменьшился в стоимости на 37% за год, далее идут iPhone XS Max и iPhone 11 Pro Max, каждый из которых подешевел на 43%.

Ранее сообщалось, что Apple планирует установить более высокую цену на смартфоны модельного ряда iPhone 13, которые ожидают осенью этого года. Подорожание связали с существующим дефицитом полупроводников.