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Сноуден на марафоне общества «Знание» предупредил владельцев iPhone об опасности

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Stanislav Kogiku/Global Look Press/Keystone Press Agency

Компания Apple перешла барьер, просматривая данные пользователей непосредственно на телефонах, заявил экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в рамках марафона «Новое знание».

По его словам, есть «ключевое различие» между тем, как ИТ-гигант проверяет данные сейчас по сравнению с тем, как это происходило раньше. До этого они производили проверки на своих серверах и в своих data-центрах.

«Мы этого никогда не видели. Они хотят искать этот нелегальный контент на ваших устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. Они это все упаковывают в красивые рассказы о том, что это все вашей же безопасности, защиты личных данных. Но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности. Сейчас они командуют вашему устройству, что искать», — пояснил Сноуден.

Подобное поведение, считает он, переходит определенный барьер, который позволяет просматривать ваши телефоны и искать все, что угодно.

«Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию, в принципе все что угодно. И даже если вы доверяете компании Apple,... как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, применят эту технологию, они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять», — подчеркнул он.

До этого раскритиковал компанию и основатель социальной сети и мессенджера Telegram Павел Дуров: он заявил, что Apple и Google подвергают цензуре информацию и приложения на наших телефонах. Кроме того, он считает, что смартфоны выступают в роли следящих устройств для корпораций, которые используют данные этих устройств для таргетинга контента.

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