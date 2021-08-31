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Samsung показала складной дисплей нового поколения

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Samsung Display/YouTube

Южнокорейская Samsung показала складывающиеся дисплеи для мобильных устройств нового поколения. Ролик с гаджетами опубликован на YouTube.

В отличие от линеек Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, разрабатывающаяся новинка может складываться в двух местах. Устройство представили на выставке International Meeting for Information Displays (IMID 2021) в Сеуле.

7,2-дюймовый OLED-экран можно сложить и работать только с его частью, либо раскрыть полностью и использовать весь дисплей, в том числе для нескольких приложений сразу.

Samsung также показала новый 7,6-дюймовый складной OLED-дисплей, способный работать при -20°С без какой-либо деформации экрана. По заверениям компании, устройство выдержит до 30 тыс. складываний при таких низких температурах.

В августе на мероприятии Samsung Unpacked южнокорейская компания представила Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, новые смартфоны с раскладными экранами. Fold 3 получил 7,6-дюймовый основной AMOLED-дисплей, а Flip 3 — 6,7-дюймовый дисплей с адаптивной частотой обновления экрана 120 Гц.

«Газета.Ru» публиковала обзор Samsung Galaxy Z Fold3, выяснив, чем устройство отличается от предшественников и что может предложить пользователю.

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