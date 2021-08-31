Объявлена дата выхода Windows 11

Компания Microsoft заявила, что новая операционная система Windows 11 станет доступна с 5 октября 2021 года. Объявление о дате выхода опубликовано на сайте американской корпорации.

Отмечается, что сразу после релиза обновить свою систему до 11-й версии смогут владельцы Windows 10 на новых совместимых устройствах. Поддержку Windows 11 на всех устройствах собираются обеспечить к середине 2022 года.

Поддержку приложений Android планируют начать тестировать в ближайшие месяцы, но на релизе функции не будет. По предварительным данным, ее добавят в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Microsoft собирается лишить старые ПК обновлений Windows 11. Проблема может затронуть миллионы пользователей и связана с невозможностью обновлений при установке новой ОС вручную через файл.

Во время первого показа новой версии ОС компания заявляла, что Windows 11 выйдет этой осенью, но не указывала точную дату. Пользователи считали, что новинка появится 20 октября, так как именно эту дату заметили на снимке с изображением скриншота рабочего стола новой ОС.