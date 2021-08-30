Девочка прикоснулась к зарядному устройству для телефона и умерла

Двухлетняя Сара Алвес де Альбукерке из Бразилии умерла после того, как прикоснулась к зарядному устройству для мобильного телефона. Об этом сообщает местный новостной портал G1.

Отмечается, что трагедия произошла в бразильском муниципалитете Эрере на востоке страны. Семья девочки заметила, как ребенок получил удар током, потрогав аксессуар во время зарядки телефона.

Сару Алвес срочно госпитализировали, но врачи не смогли спасти ребенка. Полиция начала расследование произошедшего. Пока неизвестно, какого бренда был мобильный гаджет и какое зарядное устройство использовали родители.

Власти Эреры выпустили в Instagram заявление, в котором прокомментировали смерть девочки. «Администрация сочувствует семье и друзьям и выражает свои самые искренние соболезнования в связи с невыразимой утратой», — добавили муниципальные руководители.

Ранее глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал при покупке дополнительного зарядного устройства для смартфона не выбирать дешевые варианты. Он предупредил, что низкобюджетные шнуры и адаптеры питания могут нанести устройству вред.