Заблокированный сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных в России, сообщает ТАСС.

Главный редактор издания Алексей Костылев подтвердил агентству эту информацию. По его словам, внесение в реестр произошло по запросу судебных приставов.

Редакция намерена оспаривать это решение.

2 июля стало известно, что в редакцию издания Readovka пришли судебные приставы с досудебным постановлением о блокировке сайта.

В издании связали приход приставов со своей публикацией, суд по которой состоялся 1 июля. Герой материала, как считают журналисты, таким образом пытается добиться того, чтобы текст был удален. В Readovka подчеркнули, что считают это давлением на СМИ.

Спустя несколько дней Костылев объявлял о блокировке сайта.