Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит с неизвестного номера

Ни один звонящий абонент не может себя полностью замаскировать, так как на сегодняшний день существует достаточно много средств для определения входящего номера. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Одним из способов определить, кто звонит с незнакомого номера, являются различные базы данных мошенников или специальные приложения, которые разрабатывают банки, операторы связи и другие организации. Они работают как определитель и помогают сразу выявить, откуда исходит звонок.

Тем не менее, иногда некоторые входящие звонки не распознаются. В этом случае эксперт рекомендует при малейших подозрениях сразу же класть трубку, а затем проверять номер через поисковики и на сайтах объявлений. Определить звонящего можно также через мессенджеры, где можно иногда увидеть фотографию профиля и описание пользователя.

Ранее руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о новых, усовершенствованных схемах телефонных мошенников.