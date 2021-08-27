Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В «Спартаке» отреагировали на информацию о визите фанатов... 09:13
Белый дом отреагировал на призывы к отставке Байдена после теракта в Кабуле 08:57
Количество погибших при взрывах на складах боеприпасов в Казахстане... 08:53
Российские волейболистки обыграли соперниц из Боснии и Герцеговины на ЧЕ 08:49
Количество пострадавших от взрывов на военном складе в Казахстане возросло... 08:40
Работавший курьером россиянин установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде 08:31
В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны 08:30
Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане 08:27
Глава Минобороны Казахстана готов уйти в отставку из-за взрывов на складе... 08:17
Витория ответил на вопрос об отставке из «Спартака» 08:11

В облачном сервисе Microsoft обнаружили серьезную уязвимость

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Специалисты компании Wiz обнаружили уязвимость в облачном сервисе Microsoft, которым пользуются крупнейшие компании мира.

Слабое место находилось во флагманской базе данных Azure Cosmos DB. Эксперты в ходе проверок смогли получить неограниченный доступ к аккаунтам и базам данных нескольких тысяч пользователей.

В Wiz отметили, что Cosmos DB пользуются такие компании, как Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix, чтобы управлять огромными массивами информации по всему миру в режиме реального времени.

Позже в Microsoft сообщили Reuters, что уязвимость была устранена. По данным корпорации, нет никаких доказательств того, что злоумышленники могли воспользоваться информацией из облачного сервиса. Там добавили, что пользователи уже получили оповещение об инциденте, им рекомендуется поменять электронные ключи.

Ранее сообщалось, что в сеть попали 38 млн записей данных компаний из-за халатности Microsoft.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Количество погибших при взрывах на складах боеприпасов в Казахстане возросло до пяти
Схожие приметы: в Тюмени более 20 лет остаются нераскрытыми пропажи детей
Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признал вину
Атака ИГ* в Афганистане: США потеряли 12 военных
Хроника взрывов у аэропорта в Кабуле
Белый дом отреагировал на призывы к отставке Байдена после теракта в Кабуле
Крупный пожар в многоэтажном доме в Екатеринбурге потушен
Власти Крыма обвинили Андрея Сенченко в водной блокаде полуострова
В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
Новости и материалы
В «Спартаке» отреагировали на информацию о визите фанатов на базу команды
Российские волейболистки обыграли соперниц из Боснии и Герцеговины на ЧЕ
Количество пострадавших от взрывов на военном складе в Казахстане возросло до 90
Работавший курьером россиянин установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде
Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане
Глава Минобороны Казахстана готов уйти в отставку из-за взрывов на складе боеприпасов
Витория ответил на вопрос об отставке из «Спартака»
Взрывы на складе боеприпасов в Казахстане не повлияли на проведение «АрМИ-2021»
Тренер бельгийской команды пришел на пресс-конференцию голым
На взорвавшихся складах в Казахстане хранилось более 500 тонн тротила
На Ямале трое осуждены за кражу почти 100 тонн нефти
Боец UFC отстранен на девять месяцев за употребление допинга
Министр просвещения проведет общероссийское родительское собрание
Власти Казахстана считают вероятной версию поджога на складе с боеприпасами
Уткин прокомментировал скандальный гол «Ахмата» в ворота «Арсенала»
Экс-замгенсека ООН заявил, что 80% помощи Афганистану от Евросоюза не дошли до получателей
Бензема намекнул на подписание Мбаппе в «Реал»
Главный педиатр Москвы рассказал о главных ошибках родителей школьников
Все новости
Надзор за алкометрами ГИБДД уходит в частные руки
Эксперты опасаются злоупотреблений в связи с изменением порядка проверки водителей на трезвость
Россия разгромила Японию на Паралимпиаде в Токио. LIVE
Мужская сборная России по волейболу сидя победила Японию со счетом 3-0 на Паралимпийских играх
«Хотел бы вернуться в тот день, когда я ребенком потерялся на стадионе»
Интервью Хью Джекмана, Ребекки Фергюсон и Тэндиве Ньютон
Пальто подороже: как обстановка в Афганистане влияет на моду
Приход к власти «Талибана*»* нанес урон мировой индустрии моды
«Цифровой кочевник»: как в Европе стимулируют трудовую миграцию
Европа открывает визы для новых специалистов, готовых вдохнуть жизнь в глубинку
«Хотят отомстить за поражение»: почему православие стало главной политической темой в Черногории
Сторонники президента Мило Джукановича выступают против интронации епископа Сербской православной церкви
«Девочка-скандал»: Земфире — 45
Бросались бутылками: как армянский парламент принимал программу правительства
Что Пашинян пообещал Армении
«Фабрика уничтожения людей»: что ждет брошенных Западом афганцев
США и НАТО не успевают эвакуировать всех своих соратников из Афганистана
Столицу защитят без ядерного зонтика
Модернизация РЛС «Дон-2Н» позволит Москве отказаться от ядерных противоракет
«Хранил тело в холодильнике несколько дней»
Подозреваемый в убийстве школьницы из Тюмени рассказал подробности преступления
«Редкий случай»: как москвичка умерла во время ринопластики
Предсказать реакцию на анестезию невозможно, предупредили в Минздраве
В Кабуле произошли несколько взрывов у аэропорта
СМИ: при терактах рядом с аэропортом Кабула пострадали не менее 210 человек
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях