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Основателя Google обвинили в жестоком обращении с роботами

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В социальных сетях появилось видео с основателем Google Ларри Пейджем, в котором он пинает робособаку, пишет Business Insider.

Ролик был снят в 2015 году — в то время Google владела производителем роботов Boston Dynamics. На видео видно, как Пейдж пинает робособаку, чтобы проверить насколько хорошо устройство стабилизирует свое положение на земле.

Такой метод проверки дееспособности робота широко распространен среди производителей техники, однако некоторые пользователи соцсетей усмотрели в этом жестокое обращение с робособакой. Часть из них призналась, что чувствует дискомфорт от того, что Пейдж пинает животное, хоть и электронное.

Google купила Boston Dynamics в 2013 году в рамках проекта Replicant. В 2017 году компания, знаменитая своими роботами, была продана Softbank за $165 млн. В июне 2021 года Boston Dynamics опять сменила своего владельца — теперь она принадлежит Hyundai. Сумма сделки составила $1,1 млрд.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как робособака Spot приняла участие в перфомансе с «расстрелом» музея

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