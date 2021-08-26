Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали на 36 млн рублей за отказ в локализации данных в России

Суд в Москве оштрафовал Facebook, WhatsApp и Twitter за отказ локализовать в России персональные данные пользователей. Общая сумма штрафов составляет 36 млн руб. Об этом сообщает Роскомнадзор.

«Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Facebook — 15 млн рублей, Twitter – 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в ведомстве, это первый штраф, вынесенный российским судом в отношении руководства мессенджера WhatsApp за правонарушение по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)), которая для юрлиц предполагает наказание от 1 до 6 млн руб.

В Роскомнадзоре уточнили, что в 2020 году Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом на 4 млн руб. каждая. Компания Facebook, в свою очередь, оплатила штраф, а Twitter — нет.

В мае заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил о том, что все крупные зарубежные IT-компании будут обязаны создать локализованные базы данных россиян на территории РФ до 1 июля. В случае невыполнения этого требования нарушителям грозит штраф до 18 млн руб.

Согласно закону о персональных данных (от 1 сентября 2015 года), личные данные граждан России должны храниться на территории страны. Сайты нарушителей по решению суда вносят в специальный реестр Роскомнадзора, также ресурсы могут быть заблокированы.