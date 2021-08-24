Xiaomi откажется от Mi в названии своих смартфонов

Будущие продукты Xiaomi не будут выпускаться под брендом Mi, сообщает портал XDA-Developers.

Компания заявила, что в дальнейшем ее устройства будут именоваться в соответствии с альтернативной схемой. Так, вместо нового Xiaomi Mi 12 китайский вендор представит Xiaomi 12. По данным портала, в Китае некоторые продукты уже избавились от приставки Mi.

Пока официальных комментариев по поводу отказа от Mi компания не давала.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Xiaomi открыла прямые поставки смартфонов в Россию.