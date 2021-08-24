У сервисов «Яндекса» фиксируют сбои в работе

Пользователи «Яндекса» отмечают сбои в работе сервисов компании.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, большинство неполадок (94%) связаны со стартовой страницей поисковика, еще 6% — с почтой.

О проблемах заявили жители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов.

В пресс-службе компании заявили РИА «Новости», что в курсе сложившейся ситуации.

«У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервису Яндекс Go. Наши специалисты работают над устранением сложностей. Приносим извинения за неудобства», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в работе мессенджера Telegram произошел сбой.