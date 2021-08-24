В России предложили ввести уголовную ответственность за подмену номеров

В России могут ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, сам процесс подмены. С таким предложением выступил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). Общественники уже направили соответствующее письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет «Коммерсантъ».

В своем обращении они также заявили о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без судебных разбирательств.

В Минцифры письмо пока не получили. Однако в ведомстве отметили, что разрабатывают три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.

Как сообщил изданию зампреда правления СберБанка Станислав Кузнецов, каждый месяц телефонные мошенники крадут 3,5–5 млрд руб.

Центральный банк (ЦБ) также поддержал введение уголовной ответственности за телефонное мошенничество. В первом квартале регулятор выявил 6,1 тыс. номеров, с которых звонили мошенники. Этот показатель на 38% больше, чем год назад.

Ранее в МВД России предупредили о новом виде мошенничества с использованием подменных телефонных номеров.