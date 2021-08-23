В сеть утекли данные 1,3 млн российских покупателей продукции Oriflame

Хакеры выставили на продажу в даркнете информацию о 1,3 млн клиентов Oriflame из России, сообщает Telegram-канал in4security. Весь архив весит около 700 ГБ, при этом любой желающий может ознакомиться с 9 ГБ данных бесплатно.

Как заявляет продавец, в его руках находится 4 ТБ информации о покупателях Oriflame из 44 стран мира, включая страны постсоветского пространства. Кроме того, киберпреступник пишет, что имеет доступ ко всей глобальной базе данных покупателей и исходным кодам сайта дистрибьютора косметики. Он также предложил посетителям даркнет-форума выбрать, данные жителей какой страны попадут в сеть следующими. Ранее в начале августа хакер выложил в открытый доступ сканы документов граждан Грузии и Казахстана и пообещал в скором времени опубликовать данные россиян.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, как хакеры из России слили в даркнет данные миллиона кредитных карт.