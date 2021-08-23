В России разрабатывается ПО для определения рака по запаху

Российские специалисты приступили к разработке программного обеспечения, которое позволит врачам определять рак по запаху человека. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании Artezio (входит в группу ЛАНИТ). Цель ПО — сделать технологию определения рака по запаху доступной в поликлиниках России.

«Это программное обеспечение нужно правильно интегрировать в медицинские решения, чтобы врач получал более понятную картину для себя, чтобы информация, полученная от цифрового «носа» соответствовала медицинским стандартам», — сообщили в компании.

Для диагностики болезней планируется использовать приборы российского производства. В недавнем исследовании разработчики изучили возможности анализаторов запаха компании «Сенсорика — Новые технологии».

В Artezio констатировали, что подобное нововведение нелегко сделать частью медицины, так как это достаточно консервативная сфера.

«Потребуется разработка новых стандартов диагностики и получение разрешений на использование новых приборов», — добавили в Artezio.

Устройства оцифровки запахов имитируют человеческий нос — аппарат втягивает воздух, с помощью специального блока датчиков происходит анализ. Запахи образуются с помощью молекул: датчики распознают их, а аналитический блок определяет, что это за запах.