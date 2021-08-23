Создано приложение для замедления компьютера в зависимости от роста случаев COVID-19

Разработчик Джастин Блиндер создал приложение Pandemic Pulse, которое замедляет работу компьютера, если в городе фиксируется рост случаев COVID-19, сообщает Vice.

Программа использует данные статистики и рассчитывает скорость распространения вируса в регионе. Так, если скорость заражения будет равна 0,1%, то приложение снизит скорость работы ПК на 10%. Также ПО создает оверлей на рабочем столе, чтобы уменьшить яркость экрана, если уровень смертности от коронавируса покажет рост.

«Я часто думаю о том, как мы можем «оживить» статистические данные, связать их с нашим жизненным опытом и эмоциями, которые часто исчезают при виде обычных цифр. Pandemic Pulse — это своеобразное напоминание о том, что пандемия — это серьезно», — отмечает Блиндер.

При этом приложение не причиняет какого-либо вреда компьютеру, а пользователь может выключить его в любой момент.

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