Эксперт рассказал, как ускорить домашний Wi-Fi

Причин «заторможенности» домашнего интернет может быть множество, однако зачастую решение проблемы лежит на поверхности и не требует специальных технических навыков, рассказал «Газете.Ru» Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ.

«Наиболее простой, но в то же время действенный шаг, позволяющий значительно увеличить скорость домашнего Wi-Fi, — подойти ближе к роутеру или поставить его вплотную к компьютеру, — рассказал Федоров. — Расстояние сильно влияет на скорость подключения: чем дальше устройство находится от маршрутизатора, тем медленнее интернет-соединение».

Кроме того, глухие бетонные стены на пути у сигнала также способны его ослабить или даже прервать, так как у всех роутеров разная мощность и зона покрытия.

«Возможно, стоит задуматься о покупке маршрутизатора с более сильным сигналом или напрямую подключить к нему ПК через старый добрый кабель Ethernet, который обеспечивает максимальную скорость соединения. При этом кабель должен быть не очень длинным, чтобы снизить вероятность перегибов, также снижающих скорость», — отметил Федоров.

Также, по словам эксперта, если интернет-соединение кажется замедленным, следует проверить скорость с помощью бесплатных веб-сервисов, а затем сравнить показатели с условиями вашего тарифа. Если фактическая скорость оказалась значительно ниже указанных в описании тарифа параметров, обратитесь к провайдеру и убедитесь, что условия подключения остались прежними, заключил собеседник «Газеты.Ru».

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