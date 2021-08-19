Московский суд оштрафовал Google на 6 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 6 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент, сообщает Telegram-канал московских судов.

«Постановлениями мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы от 19 августа 2021 года по делам об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ компания Google LLC была признана виновной в совершении административных правонарушений», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, о каком именно запрещенном контенте идет речь.

По информации пресс-службы московских судов, всего за текущую неделю на компанию Google LLC было наложено административных штрафов на 20 млн рублей.

Ранее суд постановил оштрафовать Google на 14 млн рублей за аналогичное правонарушение.

До этого компанию оштрафовали на Украине на миллион гривен ($35,9 тыс). При решении суда учитывалось, что Google не предоставлял информацию по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины больше года.