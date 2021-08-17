Суд оштрафовал Googlе на 4 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Googlе на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов.

«В отношении организации, «Googl LLC - Googl LLC» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в постановлении суда.

При этом в суде не уточнили, о каком запрещенном контенте идет речь.

Ранее компанию оштрафовали на Украине на миллион гривен ($35,9 тыс). При решении суда учитывалось, что Googlе не предоставлял информацию по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины больше года.

До этого суд над Googlе прошел в Калифорнии по делу о незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей. Компания не смогла убедить судью о необходимости прекратить судопроизводство в ее отношении. Ее обвиняют в тайном сборе информации о пользователях с помощью сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, включая установленные на смартфонах.