Эксперт развеял миф о безопасности iOS

В обществе распространено мнение о «цифровом иммунитете» iOS от масштабных хакерских атак, а также вирусных эпидемий, но оно не соответствует действительности, сообщил «Газете.Ru» PR-менеджер ESET в России и СНГ Михаил Бочаров.

«Начиная с 2010-х годов ESET фиксирует все больше угроз, нацеленных на владельцев гаджетов от Apple. Например, громкая история со шпионским ПО X-Agent, которое отслеживало почти каждое действие пользователя iOS, или недавно обнаруженная ошибка в работе Wi-Fi, которой также могут воспользоваться мошенники», — поделился Бочаров.

По словам эксперта, свидетельством того, что угрозы iOS реальны, служат постоянные патчи безопасности, которые Apple выпускает для устранения ошибок нулевого дня в iOS, iPadOS и macOS.

Однако Бочаров признал, что угроз для ОС Android встречаются значительно чаще.

«Это обусловлено экономическим фактором, которым руководствуются хакеры – пользователей Android больше, а значит, «зона поражения» и выгода будет выше. Также для масштабных атак злоумышленники часто покупают готовые инструменты, которых под Android — масса», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» сообщала о призыве Apple срочно обновить iPhone.