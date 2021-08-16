В смартфонах Android появится управление мимикой

В бета-версии Android 12 в приложении «Специальные возможности» была обнаружена функция бесконтактного управления смартфоном при помощи мимики, сообщает портал XDA Developers.

Пользователь сможет открывать панель уведомлений и выполнять различные действия в смартфоне при помощи улыбки, открытия рта, взгляда вправо и влево, поднятия бровей и других жестов. Ожидается, что список жестов будет расширен после официального релиза обновления ОС.

Android 12 станет доступен пользователям ряда современных смартфонов осенью 2021 года. Ранее «Газета.Ru» рассказывала о секретной «пасхалке» в 12 версии операционной системы от Google.